Сумская скороходка - пятая в первом круге соревнований по спортивной ходьбе в Китае В Сучжоу начались традиционные соревнования по спортивной ходьбе International Walking Event Around Taihu (20-22 октября).

В первом круге скороходы и скороходки преодолевали дистанцию 20 км. Сумчанка Инна Кашина финишировала в первой пятерке в соревнованиях среди женщин. С результатом 1:32.15 ч она пятая. Победила чемпионка мира китаянка Лю Гун (1:29.53 ч). 20 км среди мужчин выиграл бронзовый призер чемпионата мира швед Персеус Карлстром (1:22.42 ч). Муж Инны Кашиной Иван Лосев - 12-й (1:25.52 ч), пишет сайт ФЛАУ.