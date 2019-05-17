Сумская скороходка - пятая в первом круге соревнований по спортивной ходьбе в Китае

В первом круге скороходы и скороходки преодолевали дистанцию 20 км.
Сумчанка Инна Кашина финишировала в первой пятерке в соревнованиях среди женщин. С результатом 1:32.15 ч она пятая. Победила чемпионка мира китаянка Лю Гун (1:29.53 ч).
20 км среди мужчин выиграл бронзовый призер чемпионата мира швед Персеус Карлстром (1:22.42 ч). Муж Инны Кашиной Иван Лосев - 12-й (1:25.52 ч), пишет сайт ФЛАУ.
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