Сумчанка стала четвертой на турнире по бодибилдингу 19 октября в Николаеве прошел открытый чемпионат Николаевской области по бодибилдингу и фитнесу.

Финалисткой турнира стала спортсменка Сумской областной федерации бодибилдинга и фитнеса Ирина Афанасиева. В категории «фитнес-бикини более 169см» сумчанка заняла почетное 4-ое место. Уже в эти выходные Ирина выступит на чемпионате Украины-2019, который состоится в Киеве.