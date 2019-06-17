Сумчанка стала четвертой на турнире по бодибилдингу

Финалисткой турнира стала спортсменка Сумской областной федерации бодибилдинга и фитнеса Ирина Афанасиева. В категории «фитнес-бикини более 169см» сумчанка заняла почетное 4-ое место.
Уже в эти выходные Ирина выступит на чемпионате Украины-2019, который состоится в Киеве.
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