Ахтырские бойцы отличились в Австрии

В турнире, который состоялся 19 октября, приняло участие 113 команд (около 1070 спортсменов) из 25 стран. Соревнования проходили одновременно на девяти татами.
В своей возрастной категории Антон Харченко завоевал серебряную медаль, Андрей Белоус стал чемпионом соревнований.
Подготовил спортсменов тренер Вячеслав Нестеренко.
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