Ахтырские бойцы отличились в Австрии В составе сборной команды Украины ахтырчане Антон Харченко и Андрей Белоус приняли участие в крупном международном европейском турнире по каратэ-до «19th International Vienna Open 2019».

В турнире, который состоялся 19 октября, приняло участие 113 команд (около 1070 спортсменов) из 25 стран. Соревнования проходили одновременно на девяти татами. В своей возрастной категории Антон Харченко завоевал серебряную медаль, Андрей Белоус стал чемпионом соревнований. Подготовил спортсменов тренер Вячеслав Нестеренко.