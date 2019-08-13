В суде слушали женщину-патрульную - участницу аварии на Петропавловской (видео) В Заречном райсуде сегодня, 21 октября, слушали свидетелей по делу аварии на перекрестке ул. Петропавловской и Перекопской, которая произошла в августе прошлого года.

Тогда столкнулись авто патрульных и легковушка, от удара машину патрульных выбросило в тротуар. Семь человек травмировались. О событиях того дня рассказала свидетель Марина Хлибченко. Женщина-патрульная тот день была на пассажирском кресле, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«Мы ехали в сторону 20 лет Победы на перекрытие моста», - говорит она.

«Как вы можете объяснить, что камеры наблюдения, расположенных по Петропавловской не зафиксировали факта включения на вашем авто включения маяков и сирены, но зафиксировали на ул. Петропавловской, где произошло столкновение?», - спрашивает Людмила Солошенко, адвокат потерпевшего.

Марина Хлибченко: «Я не видела этих материалов. Я знаю, что были включены маячки. На улице Кооперативной включили».

Следующее заседание отложили на 28 октября на 9.30. Тогда будутслушать свидетеля.