В суде слушали женщину-патрульную - участницу аварии на Петропавловской (видео)

Тогда столкнулись авто патрульных и легковушка, от удара машину патрульных выбросило в тротуар. Семь человек травмировались. О событиях того дня рассказала свидетель Марина Хлибченко. Женщина-патрульная тот день была на пассажирском кресле, говорится в сюжете UA:СУМИ.
«Мы ехали в сторону 20 лет Победы на перекрытие моста», - говорит она.
«Как вы можете объяснить, что камеры наблюдения, расположенных по Петропавловской не зафиксировали факта включения на вашем авто включения маяков и сирены, но зафиксировали на ул. Петропавловской, где произошло столкновение?», - спрашивает Людмила Солошенко, адвокат потерпевшего.
Марина Хлибченко: «Я не видела этих материалов. Я знаю, что были включены маячки. На улице Кооперативной включили».
Следующее заседание отложили на 28 октября на 9.30. Тогда будутслушать свидетеля.
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