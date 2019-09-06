Полиция Сумщины разыскивает двух без вести пропавших мужчин Жители пгт Кириковка Великописаревского района 61-летний Свериденко Александр Алексеевич и 69-летний Дегтяр Владимир Иванович 20 октября нынешнего года около пяти утра ушли из дома и до настоящего времени не вернулись.

По словам родственников, мужчины намеревались в хозяйственных делах вместе идти за село, в поле. Однако до сих пор ни один из них домой так и не вернулся.

Александру Свириденко на вид 60-65, мужчина ростом около 175-180 см, среднего телосложения, волосы седые, с залысиной. Был одет в черные брюки, рубашку горчичного цвета и синюю куртка, на голове имел кепку синего цвета.

Владимир Дегтяр на вид имеет 69-70 лет, рост около 180 см, среднего телосложения, волосы короткие, седые. Был одет в серый свитер, спортивные штаны черного цвета и желтую куртку.

Работники полиции обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой: если вам известна какая-либо информация о пропавших мужчинах, которая может помочь в их розыске, сообщите об этом в Великописаревское отделение полиции по адресу: пгт Великая Писаревка, ул. Независимости, 10 или по телефонам (05457) 5-11-02, моб. 0503278734, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.