У Сумах відкриється благодійна фотовиставка «Бачимо світ»

Будуть виставлені роботи вихованців гуртка «Юні журналісти» Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. Автори світлин - гуртківці Владислава Заяц та Іван Каравай, четвертокласники Сумської спеціалізованої школи І ступеня №30 «Унікум». Їх фото відображають унікальний світ, який бачать десятирічні діти, зокрема пори року, той світ, мимо якого проходять дорослі, чи бачать його з іншого боку.
Виставка експонуватиметься до 22 листопада. Потім автори її передадуть до Сумської обласної дитячої клінічної лікарні, щоб світлини додавали оптимізму хворим дітлахам, пише UA:СУМИ.
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