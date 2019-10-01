У Сумах відкриється благодійна фотовиставка «Бачимо світ» 22 жовтня о 13.00 на АРТ-майданчику UA:СУМИ відбудеться відкриття благодійної фотовиставки «Бачимо світ».

Будуть виставлені роботи вихованців гуртка «Юні журналісти» Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. Автори світлин - гуртківці Владислава Заяц та Іван Каравай, четвертокласники Сумської спеціалізованої школи І ступеня №30 «Унікум». Їх фото відображають унікальний світ, який бачать десятирічні діти, зокрема пори року, той світ, мимо якого проходять дорослі, чи бачать його з іншого боку.

Виставка експонуватиметься до 22 листопада. Потім автори її передадуть до Сумської обласної дитячої клінічної лікарні, щоб світлини додавали оптимізму хворим дітлахам, пише UA:СУМИ.