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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:03199

У Сумах відкриється благодійна фотовиставка «Бачимо світ»

22 жовтня о 13.00 на АРТ-майданчику UA:СУМИ відбудеться відкриття благодійної фотовиставки «Бачимо світ».

Будуть виставлені роботи вихованців гуртка «Юні журналісти» Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. Автори світлин - гуртківці Владислава Заяц та Іван Каравай, четвертокласники Сумської спеціалізованої школи І ступеня №30 «Унікум». Їх фото відображають унікальний світ, який бачать десятирічні діти, зокрема пори року, той світ, мимо якого проходять дорослі, чи бачать його з іншого боку.

Виставка експонуватиметься до 22 листопада. Потім автори її передадуть до Сумської обласної дитячої клінічної лікарні, щоб світлини додавали оптимізму хворим дітлахам, пише UA:СУМИ.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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