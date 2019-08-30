В Сумах прошли последние соревнования по летнему биатлону Открытые областные соревнования по летнему биатлону на призы президента СОО ФБУ Анатолия Линника прошли 19-20 октября на биатлонной трассе в Токарях.

Около 120 участников из Сум, Белополья, Ромен и Глухова в течение двух дней соревновались за областные награды в спринте на лыжероллерах и кроссе с двумя огневыми рубежами, пишет сайт Сумской областной организации Федерации биатлона Украины. Результаты первого дня Юниоры (2000 г.р. и старше) 1. Насыко Денис (ШВСМ, г. Глухов) 2. Гончеревский Владислав (РЦ ЗВС, г. Глухов) 3. Буров Богдан (ШВСМ) Юноши (2001-2002 г.р.) 1. Чихарь Владислав (ДЮСШ им. П. Калнышевского, г. Ромны) 2. Родителев Александр (ДЮСШ им. П. Калнышевского, г. Ромны) 3. Штань Александр (ОЛИСП «Барса») Юноши (2004-2005 г.р.) 1. Борковский Богдан (ОЛИСП «Барса») 2. Супрун Сергей (ДЮСШ им. П. Калнышевского, Г. Ромны) 3. Редька Денис (ОЛИСП «Барса») Юноши (2006-2007 г.р.) 1. Мороз Андрей (РЦ ЗВС, г. Глухов) 2. Саврацкий Дмитрий (РЦ ЗВС, г. Глухов) 3. Ершов Святослав (ОЛИСП «Барса») Юниорки (2000 г.р. и старше) 1. Токар Елена (ШВСМ) 2. Ермакова Виктория (ШВСМ) 3. Баранюк Татьяна (ШВСМ) Девушки (2001-2002 г.р.) 1. Еременко Алина (РЦ ЗВС, г. Глухов) 2. Мартыненко Ева (ШВСМ, «Динамо») 3. Мартыненко Валерия (ШВСМ, «Динамо») Девушки (2004-2005 г.р.) 1. Дедушева Анна (РЦ ЗВС, ШВСМ) 2. Кравченко Ксения (РЦ ЗВС, г. Глухов) 3. Свиридова Дарья (ШВСМ, «Динамо») Девушки (2006-2007 г.р.) 1. Карабута Екатерина (РЦ ЗВС, г. Глухов) 2. Шевченко Ирина (ОЛИСП «Барса») 3. Приходько Ксения (РДЮСШ) Результаты второго дня: Юниоры (2000 г.р. и старше) 1. Насыко Денис (ШВСМ, г. Глухов) 2. Буров Богдан (ШВСМ) 3. Беленский Денис (РЦ ЗВС) Юноши (2001-2002 г.р.) 1. Чихарь Владислав (ДЮСШ им. П. Калнышевского, г. Ромны) 2. Родителев Александр (ДЮСШ им. П. Калнышевского, г. Ромны) 3. Олейник Евгений (ДЮСШ им. П. Калнышевского, г. Ромны) Юноши (2004-2005 г.р.) 1. Супрун Сергей (ДЮСШ им. П. Калнышевского, г. Ромны) 2. Левченко Эдуард (РЦ ЗВС) 3. Редька Даниил (ОЛИСП «Барса») Юноши (2006-2007 г.р.) 1. Саврацкий Дмитрий (РЦ ЗВС, г. Глухов) 2. Ершов Святослав (ОЛИСП «Барса») 3. Грущак Николай (ОЛИСП «Барса») Юниорки (2000 г.р. и старше) 1. Ермакова Виктория (ШВСМ) 2. Сытник Анна (РЦ ЗВС, г. Глухов) 3. Токар Елена (ШВСМ) Девушки (2001-2002 г.р.) 1. Зеленская Варвара (ШВСМ, «Динамо») 2. Еременко Алина (РЦ ЗВС, г. Глухов) 3. Мартыненко Валерия (ШВСМ, «Динамо») Девушки средней возрастной группы (2004-2005 г.р.) 1. Дедушева Анна (РЦ ЗВС, ШВСМ) 2. Кравченко Ксения (РЦ ЗВС, г. Глухов) 3. Свиридова Дарья (ШВСМ, «Динамо») Девушки (2006-2007 г.р.) 1. Приходько Ксения (РДЮСШ) 2. Мигович Екатерина (ОЛИСП «Барса») 3. Громак Диана (РЦ ЗВС., Г. Глухов)