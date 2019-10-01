На Сумщине хозяин подрезал гостя, заступившегося за чужую жену Вечером 20 октября в Ромнах супруги, которые пришли в гости к своим знакомым, после застолья стали свидетелями ссоры между хозяином и его сожительницей. И когда гость вступился за женщину, тот обратился к ножу.

Информацию о том, что 47-летний роменчанин с ножевыми ранениями доставлен в местную больницу, в полицию сообщил диспетчер службы «103». Правоохранители, которые сразу выехали на вызов, установили, что мужчине телесные повреждения вызвал его 25-летний знакомый.

Как выяснилось, последний пригласил к себе в дом потерпевшего с женой. Во время застолья хозяин стал ссориться со своей сожительницей, и гость вступился за нее. Ссора мало-помалу переросла в драку, и тогда гости решили идти домой. Однако конфликт продолжился и на улице. Более того, - молодой человек, который успел прихватить из кухни нож, нанес гостю несколько ударов.

Раненого мужчину доставили в хирургическое отделение Роменской больницы с предварительным диагнозом «проникающее ранение грудной клетки слева, резаная рана левой голени». Сейчас он находится под наблюдением медиков.

Что касается самого «гостеприимного» хозяина, то его задержали сотрудники сектора криминальной полиции Роменского отдела полиции.

Следователи квалифицировали его действия в соответствии с ч. 1 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины, и открыли уголовное производство. За содеянное роменчанину грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.