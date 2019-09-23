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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:20157

Сумские хоккеистки с медалями чемпионата Украины

17-20 октября в Борисполе проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2004-2005 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие команды из городов Борисполь, Коростень и Сум. Команда СДЮШОР «Динамо-1» под руководством тренера Натальи Кукариной завоевали серебряные награды,  а команда СДЮШОР «Динамо-2» под руководством тренеров Елены Свистюр и Инны Бондаренко - бронзовые медали. Чемпионами стали хозяйки из ДЮСШ «Колосок» Борисполь.

Сумская ОДЮСШ заняла четвертое место.

Также были признаны лучшие игроки чемпионата в каждой из команд, которые получили грамоты и ценные подарки от ФХТУ.

Лучший игрок СДЮШОР «Динамо-1» - Карина Петрова.

Лучший игрок СДЮШОР «Динамо-2» - Татьяна Луценко.

Спорт Хоккей на траве

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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