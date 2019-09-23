Сумские хоккеистки с медалями чемпионата Украины

В соревнованиях приняли участие команды из городов Борисполь, Коростень и Сум. Команда СДЮШОР «Динамо-1» под руководством тренера Натальи Кукариной завоевали серебряные награды, а команда СДЮШОР «Динамо-2» под руководством тренеров Елены Свистюр и Инны Бондаренко - бронзовые медали. Чемпионами стали хозяйки из ДЮСШ «Колосок» Борисполь.
Сумская ОДЮСШ заняла четвертое место.
Также были признаны лучшие игроки чемпионата в каждой из команд, которые получили грамоты и ценные подарки от ФХТУ.
Лучший игрок СДЮШОР «Динамо-1» - Карина Петрова.
Лучший игрок СДЮШОР «Динамо-2» - Татьяна Луценко.
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