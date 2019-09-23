Сумские хоккеистки с медалями чемпионата Украины 17-20 октября в Борисполе проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2004-2005 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие команды из городов Борисполь, Коростень и Сум. Команда СДЮШОР «Динамо-1» под руководством тренера Натальи Кукариной завоевали серебряные награды, а команда СДЮШОР «Динамо-2» под руководством тренеров Елены Свистюр и Инны Бондаренко - бронзовые медали. Чемпионами стали хозяйки из ДЮСШ «Колосок» Борисполь.

Сумская ОДЮСШ заняла четвертое место.

Также были признаны лучшие игроки чемпионата в каждой из команд, которые получили грамоты и ценные подарки от ФХТУ.

Лучший игрок СДЮШОР «Динамо-1» - Карина Петрова.

Лучший игрок СДЮШОР «Динамо-2» - Татьяна Луценко.