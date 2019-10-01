Сумчанка финишировала пятой на втором этапе соревнований по спортивной ходьбе в Китае На втором этапе международных соревнований по спортивной ходьбе International Walking Event Around Taihu в Сучжоу атлеты преодолевали 12 км.

Как и на 20-километровой дистанции, сумчанка Инна Кашина финишировала пятой (55.59 мин.). Быстрее 12 км прошла Эрика Роха де Сена из Бразилии. Она стала единственной, кто показал время из 55 минут - 54.43 мин.

Швед Персеус Карлстром вслед за двадцаткой выиграл и 12 километров. Его время - 50.30 мин., что на 48 секунд быстрее, чем у колумбийца Мануэля Эстебана Сото, который стал вторым. Муж Инны Кашиной Иван Лосев замкнул первую десятку (52.45 мин), сообщает сайт ФЛАУ.