В Сумах полиция задержала мужчину, ограбившего пенсионерку в лифте Злоумышленник силой отобрал у женщины старенький мобильный телефон, и ушел. А через час его уже задержали полицейские.

Происшествие произошло в одной из многоэтажек по улице Ковпака. 79-летняя пострадавшая рассказала полицейским, что пришла в дом, где живет ее знакомая. Только зашла в лифт, как за ней сразу же вошел незнакомец. Он прижал ее к стенке, вырвал из рук мобильный телефон и убежал.

Оправившись от неожиданности, напуганная сумчанка вышла на улицу, остановила прохожего и попросила у него мобильный телефон, с которого и позвонила в полицию и сообщила о преступлении.

Правоохранители по приметам, предоставленным потерпевшей, установили грабителя. Выяснилось, что он проживает в этом же доме. Злоупотребляет алкоголем и наркотиками.

39-летний злоумышленник долго не хотел открывать дверь правоохранителям. Поэтому оперативники, получив от прокурора разрешение на проведение неотложного обыска, сломали дверь, и уже в квартире задержали грабителя и изъяли вещественное доказательство - телефон.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет. Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Началось следствие, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.