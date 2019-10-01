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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:37128

В Сумах рестарт отопительного сезона назначили на 25 октября

Подавать тепло в квартиры горожан начнут с пятницы, 25 октября.

Такое решение сегодня, 22 октября, приняли на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, пишет sumy.today.

Как рассказал начальник Сумского городского гидрометцентра Александр Пономарев, ожидается постепенное снижение среднесуточной температуры 29-30 октября до 7 градусов, 31 октября прогнозируют уже всего 2 градуса.

Заместитель директора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя отметила, что для того, чтобы запустить полностью тепло в жилой фонд нужно 4-5 дней.

На заседании приняли решение с пятницы, 25 октября, начать подачу тепла в жилой фонд.

Напомним: предыдущий старт отопительного сезона был назначен на 15 октября, тепло даже начали подавать, однако уже 16-го комиссия собралась снова и отменила решение, так как дневная температура была за 20 градусов, а среднесуточная около 15. Кроме того, многие сумчане отказывались от включения тепла целыми домами.

Общество Отопительный сезон

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