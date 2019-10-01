Вонь в Сумах не повлияла на состояние здоровья горожан Такой вывод сделало управление Госпродпотребслужбы в Сумской области.

В связи с поступлением многочисленных обращений от граждан города Сумы по распространению неприятного запаха (вони) органического происхождения по территории города в течение 12-15 октября 2019 года, который, по мнению заявителей, был связан с деятельностью ООО «АВИС Украина», с целью выяснения обстоятельств по распоряжению главы Сумской районной государственной администрации от 18.10.2019 № 362-ОД был проведен документальный контроль на предприятии и инициировано проведение лабораторных исследований атмосферного воздуха.

В общем 18.10.2019 года было исследовано состояние загрязнения атмосферного воздуха с определением содержания аммиака, сероводорода и соединений группы азота в 6 точках на границе санитарно-защитной зоны ООО «Авис Украина» и в ближайшей зоне воздействия (жилая застройка в с. Косовщина, с. Сад, прилегающая территория города Сумы).

По результатам исследований, проведенных лабораторией ГУ Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины» в присутствии заместителя начальника Сумского городского управления Госпродпотребслужбы в Сумской области согласно протоколу исследований от 18-21.10.2019 года № 336-341 превышений содержания исследуемых загрязняющих веществ в максимально разовых концентрациях не установлено.

Образцы исследованных веществ соответствуют требованиям Предельно допустимых концентраций (ПДК) химических и биологических веществ в атмосферном воздухе населенных мест, утвержденных вр. и. о. Главного государственного санитарного врача Украины от 03.03.2015 года.

Кроме того, с целью ретроспективного контроля влияния на состояние загрязнения атмосферного воздуха в г. Сумы, для выяснения обстоятельств Главным управлением востребованы данные систематических наблюдений на 3 стационарных постах (ул. СКД, Харьковская, Металлургов) по 8 ингредиентам, в т. ч. содержанием аммиака в период с 10 по 15 октября 2019 года.

Согласно предоставленной информации (письмо от 18.10.2019 № 04-14 / 75) превышений ПДК загрязняющих веществ при четырехкратном в течение каждых суток наблюдении в воздухе города Сумы установлено не было.

Документальный контроль на предприятии не обнаружил технологических отклонений работы карт накопления побочных продуктов животного происхождения.

Исходя из вышеизложенного, фактов возможного негативного влияния на состояние здоровья населения установлено не было, сообщает пресс-служба ведомства.