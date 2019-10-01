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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:25431

На Сумщине сельский пожарный спас от уничтожения жилой дом

21 октября в 21:05 местной пожарной команде с. Марчихина Буда Ямпольского района поступила информация о пожаре хозяйственной постройки на ул. Центральная.

Уже через 2 минуты пожарный прибыл на место вызова и установил, что пламя охватило кровлю и быстро распространялось. Усложняло ситуацию то, что рядом находился деревянный жилой дом, на который в любой момент могло перекинуться пламя.

В 21:20 сельским пожарным удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность от здания. В 21:42 пожар был ликвидирован.

На тушение было привлечено 1 работника и 1 единица техники местной пожарной команды с. Марчихина Буда.

Причина пожара выясняется, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожар Ямпольский район

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