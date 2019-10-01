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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:39947

Ночью в Сумах «Мерседес» въехал в стену

Сегодня, 22 октября, в Сумах на ул. Замостянской произошло ДТП.

Как сообщили в патрульной полиции Сумщины, сообщение о ДТП поступило в 2.30 ночи. Выездом на место установлено, что водитель «Мерседеса» не справился с управлением, сбил металлический забор и въехал в стену гаража в частном домовладении. Водитель получил травмы, с которыми был доставлен в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняют следователи.

Право Дтп

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