Ночью в Сумах «Мерседес» въехал в стену

Как сообщили в патрульной полиции Сумщины, сообщение о ДТП поступило в 2.30 ночи. Выездом на место установлено, что водитель «Мерседеса» не справился с управлением, сбил металлический забор и въехал в стену гаража в частном домовладении. Водитель получил травмы, с которыми был доставлен в больницу.
Обстоятельства ДТП выясняют следователи.
В результате аварии под колесами грузовика погибла 56-летняя женщина....
18 октября, около 18.30 патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Харьковская - Богуна....
Сегодня, 18 октября, около 14 часов 30 минут на перекрестке улиц Харьковская - Сумско-Киевских дивизий произошло ДТП....
Из-за ДТП движение транспорта в районе остановки «ул. СКД» затруднено....
Инцидент произошел сегодня, 17 октября, около 9:30 утра....