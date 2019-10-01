В Шостке горела пятиэтажка Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке.

21 октября в 21:47 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в квартире пятиэтажного жилого дома по ул. Свобода в г. Шостка. О пожаре сообщили соседи, которые почувствовали резкий запах дыма на лестничной клетке. На место происшествия был направлен дежурный караул и автолестница 4-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что горят вещи домашнего обихода, матрас и кровать в однокомнатной квартире на третьем этаже. Образовалось сильное задымление, из-за чего спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 22:06 возгорание локализовали, а в 22:18 - полностью ликвидировали, не допустив его дальнейшего распространения на остальные квартиры.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.