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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:53351

В Шостке горела пятиэтажка

Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке.

21 октября в 21:47 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в квартире пятиэтажного жилого дома по ул. Свобода в г. Шостка. О пожаре сообщили соседи, которые почувствовали резкий запах дыма на лестничной клетке. На место происшествия был направлен дежурный караул и автолестница 4-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что горят вещи домашнего обихода, матрас и кровать в однокомнатной квартире на третьем этаже. Образовалось сильное задымление, из-за чего спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 22:06 возгорание локализовали, а в 22:18 - полностью ликвидировали, не допустив его дальнейшего распространения на остальные квартиры.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. 

Право Пожар Шостка

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