Сумские пограничники завоевали награды на чемпионате Европы по гиревому спорту Медали получили старший лейтенант Тарас Федорович и Виталий Хочин.

С 18 по 20 октября в Ужгороде проходил чемпионат Европы по гиревому спорту под эгидой Всемирной федерации гиревого спорта (WKSF). Участие в соревнованиях приняли полторы сотни спортсменов из 12 стран Европы.

По результатам чемпионата старший лейтенант Тарас Федорович завоевал золотую медаль в весовой категории 95 кг, а старший прапорщик Виталий Хочин - получил серебряную награду в весовой категории 87 кг.