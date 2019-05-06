Сумские пограничники завоевали награды на чемпионате Европы по гиревому спорту

С 18 по 20 октября в Ужгороде проходил чемпионат Европы по гиревому спорту под эгидой Всемирной федерации гиревого спорта (WKSF). Участие в соревнованиях приняли полторы сотни спортсменов из 12 стран Европы.
По результатам чемпионата старший лейтенант Тарас Федорович завоевал золотую медаль в весовой категории 95 кг, а старший прапорщик Виталий Хочин - получил серебряную награду в весовой категории 87 кг.
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