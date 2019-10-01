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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:01218

Сумчанам покажут фото, сделанные во время боев в Иловайске

На следующей неделе, 1-3 ноября, в сквере им. Тараса Шевченко по ул. Соборной, состоится показ документальной выставки фотографий, сделанных во время боев за Иловайск в 2014-м году.

Вниманию сумчан будут представлены работы четырех фотографов: Александра Гляделова, Максима Дондюка, Макса Левина и Маркиана Лысейко, которые были в Иловайске во время штурма и окружения.

«Эти фотографии - часть истории, осознание которой продолжается до сих пор», - говорят организаторы.

Открытие выставки состоится в пятницу, 1 ноября, в 11:00.

Общество Анонс Иловайск Фотовыставка

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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