Завтра сумчанам покажут фото, сделанные во время боев в Иловайске

Вниманию сумчан будут представлены работы четырех фотографов: Александра Гляделова, Максима Дондюка, Макса Левина и Маркиана Лысейко, которые были в Иловайске во время штурма и окружения.
«Эти фотографии - часть истории, осознание которой продолжается до сих пор», - говорят организаторы.
Открытие выставки состоится в пятницу, 1 ноября, в 11:00.
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