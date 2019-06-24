На Сумщині громадські організації учасників АТО/ООС можуть отримати до 30 тисяч з обласного бюджету Максимальний обсяг фінансової підтримки одного проекту за результатами проведення конкурсу складає 30 тисяч гривень.

Про це під час засідання Координаційної ради з надання допомоги учасникам АТО/ООС та членам їх сімей розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Володимир Харченко.

За його словами, на конкурс можуть бути подані проекти, що розроблені громадськими організаціями ветеранів війни, осіб з інвалідністю, політичних в’язнів і репресованих, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Конкурсні проекти в першу чергу мають бути спрямовані на роботу з відповідними соціальними групами. Заплановані заходи у рамках реалізації проекту мають проводитися за участю членів організації з патріотичного виховання жителів області, формувати патріотичні настрої у суспільстві та відповідати обласному рівню проекту (залучення до реалізації проекту більш як третини районів області).

Громадські організації мають право використовувати кошти фінансової підтримки, спрямовані на реалізацію заходів в рамках проекту та адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення громадських організацій для виконання проектів.

Конкурсні пропозиції приймаються до 5 листопада 2019 року.

Детальну інформацію про умови проведення конкурсу можна знайти за посиланням: http://media.sm.gov.ua/index.php/uk/589.