Сумские скороходы стали лучшими в Украине

В соревнованиях приняли участие 175 спортсменов с Украины, а также из Беларуси, Турции, Латвии, Молдовы, Польши и Португалии.
Сумские ходоки завоевали 13 медалей, а в общекомандном зачете в обоих чемпионатах заняли первое место. ДЮСШ Сумского района заняла второе место среди ДЮСШ, Обласная ДЮСШ – третье.
Победителям в своих возрастных категориях стали:
- Олег Свистун на 20 км – 1:23:30;
- Игорь Гончаренко на 10 км – 43:11;
- Николай Рущак на 10 км – 44:01;
- Людмила Шелест на 50 км – 4:58:25;
- Игорь Главан на 50 км – 3:52:13;
- Сергей Светличный на 20 км – 1:22:53;
- Юлия Балым на 20 км – 1:44:35;
- Эдуард Кравченко на 3 км – 14:04/
Серебро взяли:
- Алина Ткач на 10 км – 54:21;
- Владислав Семенов на 3 км – 14:39;
- Антон Радько на 50 км – 3:56:36.
Бронзу:
- Максим Воронин на 10 км – 48:28;
- Антон Кравченко на 50 км – 4:39:15.
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