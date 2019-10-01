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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:18334

Сумские скороходы стали лучшими в Украине

19-20 октября в Ивано-Франковске проходил командный чемпионат Украины по спортивной ходьбе среди ДЮСШ и СДЮСШОР, XXIV Международные соревнования «Кубок« Вечерний Ивано-Франковск» и чемпионат Украины по спортивной ходьбе на 50 км.

В соревнованиях приняли участие 175 спортсменов с Украины, а также из Беларуси, Турции, Латвии, Молдовы, Польши и Португалии.

Сумские ходоки завоевали 13 медалей, а в общекомандном зачете в обоих чемпионатах заняли первое место. ДЮСШ Сумского района заняла второе место среди ДЮСШ, Обласная ДЮСШ – третье.

Победителям в своих возрастных категориях стали:

- Олег Свистун на 20 км – 1:23:30;

- Игорь Гончаренко на 10 км – 43:11;

- Николай Рущак на 10 км – 44:01;

- Людмила Шелест на 50 км – 4:58:25;

- Игорь Главан на 50 км – 3:52:13;

- Сергей Светличный на 20 км – 1:22:53;

- Юлия Балым на 20 км – 1:44:35;

- Эдуард Кравченко на 3 км – 14:04/

Серебро взяли:

- Алина Ткач на 10 км – 54:21;

- Владислав Семенов на 3 км – 14:39;

- Антон Радько на 50 км – 3:56:36.

Бронзу:

- Максим Воронин на 10 км – 48:28;

- Антон Кравченко на 50 км – 4:39:15.

Спорт Легкая атлетика Спортивная ходьба

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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