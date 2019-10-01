В Ромнах пропал 16-летний парень

Парень имеет рост 165 см, худощавого телосложения, короткие светло-коричневые волосы, серые глаза, был одет в черную кожаную куртку, синие джинсы, черную вязаную шапку, черные кроссовки.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о возможном местонахождении парня, просят позвонить по телефону 068-238-98-58, 050-222-48-44 или 102, сообщает полиция Сумщины.
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