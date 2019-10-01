В Ромнах пропал 16-летний парень 21 октября около 22.20 16-летний Владислав Самойленко самовольно покинул общежитие по ул. Горького, 46 в г. Ромны и до настоящего времени не вернулся.

Парень имеет рост 165 см, худощавого телосложения, короткие светло-коричневые волосы, серые глаза, был одет в черную кожаную куртку, синие джинсы, черную вязаную шапку, черные кроссовки. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о возможном местонахождении парня, просят позвонить по телефону 068-238-98-58, 050-222-48-44 или 102, сообщает полиция Сумщины.