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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Ромнах пропал 16-летний парень

21 октября около 22.20 16-летний Владислав Самойленко самовольно покинул общежитие по ул. Горького, 46 в г. Ромны и до настоящего времени не вернулся.

Парень имеет рост 165 см, худощавого телосложения, короткие светло-коричневые волосы, серые глаза, был одет в черную кожаную куртку, синие джинсы, черную вязаную шапку, черные кроссовки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о возможном местонахождении парня, просят позвонить по телефону 068-238-98-58, 050-222-48-44 или 102, сообщает полиция Сумщины.

Право Пропал без вести Пропал ребенок Ромны

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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