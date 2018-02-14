Сумчан приглашают обсудить «Лолиту» Набокова Читательский клуб «Инсайт» приглашает на встречу книголюбов.

В воскресенье, 27 октября, в 11:30 в городской галерее (ул. соборная, 27) состоится очередная встреча книголюбов. К прочтению роман Владимира Набокова «Лолита».

Произведение получило мировую славу благодаря инновационному стилю ведения повествования и своей противоречивые теме - отношениям главного героя Гумберта Гумберта, мужчины средних лет, и его одержимости несовершеннолетней Долорес Гейз.

Читайте и приходите на обсуждение.

Предварительная запись по телефону: +38 (0542) 67-98-39 или в комментариях.

Вход свободный.