Сумчанка Альбина Батурина представила «ароматную» поэзию Сумская поэтесса, член Межрегионального союза писателей Украины - Альбина Батурина создала поэтический сборник стихов «Любовь с ароматом кофе».

Свое детище автор представила в центральной городской библиотеке им. Т. Г. Шевченко.

Это уже восьмая книга из наследия поэтических и прозаических изданий Альбины Батуриной. Среди других издание отличается тем, что в сборник вошли стихи, написанные на украинском, русском и английском языках. Стихам поэтессы присущи лирические настроения, поскольку на написание автору вдохновили песни Джо Дассена и Энгельберта Хампердинка.

Презентация книги прошла в вокальном сопровождении певиц Людмилы Пастушенко и Татьяны Череповой. Коллеги поэтессы назвали эту встречу «музыкально литературной терапией».