Сумчанка Альбина Батурина представила «ароматную» поэзию

Свое детище автор представила в центральной городской библиотеке им. Т. Г. Шевченко.
Это уже восьмая книга из наследия поэтических и прозаических изданий Альбины Батуриной. Среди других издание отличается тем, что в сборник вошли стихи, написанные на украинском, русском и английском языках. Стихам поэтессы присущи лирические настроения, поскольку на написание автору вдохновили песни Джо Дассена и Энгельберта Хампердинка.
Презентация книги прошла в вокальном сопровождении певиц Людмилы Пастушенко и Татьяны Череповой. Коллеги поэтессы назвали эту встречу «музыкально литературной терапией».
Библиотека им. Шевченко приглашает на презентацию книги Альбины Батуриной....
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