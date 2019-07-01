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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчанка Альбина Батурина представила «ароматную» поэзию

Сумская поэтесса, член Межрегионального союза писателей Украины - Альбина Батурина создала поэтический сборник стихов «Любовь с ароматом кофе».

Свое детище автор представила в центральной городской библиотеке им. Т. Г. Шевченко.

Это уже восьмая книга из наследия поэтических и прозаических изданий Альбины Батуриной. Среди других издание отличается тем, что в сборник вошли стихи, написанные на украинском, русском и английском языках. Стихам поэтессы присущи лирические настроения, поскольку на написание автору вдохновили песни Джо Дассена и Энгельберта Хампердинка.

Презентация книги прошла в вокальном сопровождении певиц Людмилы Пастушенко и Татьяны Череповой. Коллеги поэтессы назвали эту встречу «музыкально литературной терапией».

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