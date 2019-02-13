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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:06203

Шосткинские акробаты стали лучшими в Украине

14-18 октября Шостка принимала открытый чемпионат Украины среди юниоров и всеукраинские соревнования по прыжкам на акробатической дорожке.

В турнире приняли участие 232 спортсмена из Сумской, Запорожской, Львовской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой, Житомирской, Полтавской, Луганской, Хмельницкой, Херсонской областей, г. Киева и Польши.

В общекомандном зачете Сумская область-1 заняла первое место, а команда Сумская область-2 – 8-ое место из 14 представленных команд.

Звание чемпионов Украины среди юниоров в командных соревнованиях завоевали воспитанники шосткинской КДЮСШ «Барса» в составе: Артем Великоконь, Роман Шулежко, Тимур Старжинский, Евгений Тарасенко. В командных соревнованиях среди девушек Валерия Егина, Диана Денисова, София Бучинская, Виктория Фащук завоевали серебряные награды.

В личном зачете Валерия Егина стала второй в многоборье и третьей во втором упражнении (2003-2004 г.р.), Диана Денисова заняла первое место во втором упражнении и второе место в первом упражнении (2005-2007 г.р.), София Бучинская - третье место во втором упражнении (2005-2007 г.р.)

Среди юниоров Роман Шулежко стал третьим в многоборье и в первом упражнении (2003-2004 г.р.), Артем Великоконь в многоборье и втором упражнении получил серебро (2005-2007 г.р.)

Во всеукраинских соревнованиях среди девушек лучшей стала Валерия Зуева - первое место в многоборье (2008-2009 г.р.), а среди юношей Александр Овсюк - серебро в многоборье.

Победителей и призеров подготовили тренеры Лилия Приходько, Валентин Герасименко, Наталья Мельник, Лидия Матвиенко, Руслан Романченко.

Спорт Акробатика

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