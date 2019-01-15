Роменские спасатели отремонтировали крыши полусотни домов на Донбассе Восстановительные работы в Донецкой области продолжаются.

Спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС продолжают проводить восстановительные работы в жилых домах и помогать населению городов Марьинки и Красногоровки Донецкой области, ликвидировать последствия артиллерийских обстрелов.

За время пребывания ротации спасателями восстановлено 49 домов, разрушенных артиллерийскими обстрелами. В первую очередь они помогают одиноким пожилым людям, которые не могут самостоятельно отремонтировать свои дома. Жители высоко ценят поддержку спасателей. Они отмечают, что без представителей Службы спасения им придется зимовать в домах с выбитыми стеклами и дырявым шифером.

Восстановительные работы продолжаются и в дальнейшем. Роменские спасатели всегда готовы помочь всем, кто в этом нуждается, сообщает пресс-служба центра.