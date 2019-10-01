В Лебедине модернизировали городской центр предоставления административных услуг Теперь жители города и района смогут получать качественные административные услуги в современных и комфортных условиях.

В отремонтированном в соответствии с существующими требованиями, просторном, светлом помещении теперь работает ЦНАУ исполнительного комитета Лебединского городского совета, а также специалисты регистрационного отдела исполнительного комитета Лебединского городского совета и отдела градостроительства и архитектуры управления жилищно-коммунального хозяйства Лебединского городского совета для предоставления всех необходимых административных услуг.

Лебедин стал участником программы «U-LEAD с Европой» по направлению по улучшению качества административных услуг по видам помощи «Институциональная помощь, обучение персонала, повышение его квалификации, помощь в работе с жителями», «Материальная помощь». Одним из условий участия в этой программе является софинансирование из местного бюджета для проведения ремонтных работ / строительства (в случае необходимости) за собственные средства. Поэтому для обеспечения комфортных условий для наших граждан из городского бюджета города Лебедина было выделено 232 тыс. гривен на ремонт помещения, которое находится по адресу ул. Тараса Шевченко, 26.

Лебединская городской совет выполнил свои обязательства и теперь очередь наших партнеров - Программы «U-LEAD с Европой», а это - обеспечение мебелью, офисной техникой, программным обеспечением.