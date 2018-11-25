Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:54345

Сумские кикбоксеры стали чемпионами мира

Сумчане стали чемпионами мира по кикбоксингу ISKA, который завершился в г. Корк (Ирландия).

В соревнования приняли участие 500 спортсменов из 24 стран. Сумчане - воспитанники КДЮСШ единоборств Константин Коренев (фулл-контакт, весовая категория 75 кг) и Денис Коренев (лоу-кик, весовая категория 75 кг) - завоевали золотые награды.

Спортсменов подготовил мастер спорта международного класса по кикбоксингу Николая Коренев.

Сборная Украина в общекомандном зачете заняла второе место, завоевав 52 золотых, 44 серебряных и 34 бронзовые награды.

Спорт Кикбоксинг

По тематике

Сумские кикбоксеры с медалями
30.09.2019 11:58

Сумские кикбоксеры с медалями

С 26 по 29 сентября проходил Кубок Украины по кикбоксингу среди взрослых и Чемпионат Украины среди студентов и юниоров....

Сумские бойцы отличились на чемпионате Украины
14.04.2019 21:34

Сумские бойцы отличились на чемпионате Украины

На выходных в Броварах проходил чемпионат Украины по кикбоксингу (версия WAKO) среди юношей и юниоров....

Сумские бойцы отличились на чемпионате Украины
04.02.2019 08:51

Сумские бойцы отличились на чемпионате Украины

На выходных в Чернигов состоялся чемпионат Украины по кикбоксингу WAKO среди школьников и студентов....

Сумские кикбоксеры отличились на кубке Украины
03.12.2018 14:34

Сумские кикбоксеры отличились на кубке Украины

С 30 ноября по 2 декабря в Черновцах состоялся открытый кубок Украины по кикбоксингу WAKO среди юношей и юниоров....

Сумские кикбоксеры отличились на чемпионате Украины
25.11.2018 12:04

Сумские кикбоксеры отличились на чемпионате Украины

22-24 ноября в Хмельницком проходил чемпионат Украины по кикбоксингу среди юниоров....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.