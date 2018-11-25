Сумские кикбоксеры стали чемпионами мира

В соревнования приняли участие 500 спортсменов из 24 стран. Сумчане - воспитанники КДЮСШ единоборств Константин Коренев (фулл-контакт, весовая категория 75 кг) и Денис Коренев (лоу-кик, весовая категория 75 кг) - завоевали золотые награды.
Спортсменов подготовил мастер спорта международного класса по кикбоксингу Николая Коренев.
Сборная Украина в общекомандном зачете заняла второе место, завоевав 52 золотых, 44 серебряных и 34 бронзовые награды.
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