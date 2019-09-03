Сумчанам розкажуть про життя у США

Книгарня «Є» запрошує на розповідь Владислава Шаповала «Життя в США: очікування й реальність», що відбудеться 23 жовтня. Початок – о 18:30.
Які очікування були перед поїздкою в США? Чи збіглися вони з реальністю? Чим американський побут відрізняється від українського? Чи є у США й України щось спільне? Про це та багато іншого Владислав Шаповал розповість під час зустрічі.
Владислав Шаповал — учасник програми обміну Global UGRAD, яка фінансується Державним департаментом США та адмініструється організацією World Learning. Семестр навчався за обміном в університеті «University of Houston-Victoria» у штаті Техас.
Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.
Тел.: (054) 270 19 04.
Вхід вільний.
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