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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:06104

Сумчанам розкажуть про життя у США

Розповідь «Життя в США: очікування й реальність» чекає на сумчан у Книгарні «Є» 23 жовтня.

Книгарня «Є» запрошує на розповідь Владислава Шаповала «Життя в США: очікування й реальність», що відбудеться 23 жовтня. Початок – о 18:30.

Які очікування були перед поїздкою в США? Чи збіглися вони з реальністю? Чим американський побут відрізняється від українського? Чи є у США й України щось спільне? Про це та багато іншого Владислав Шаповал розповість під час зустрічі.

Владислав Шаповал — учасник програми обміну Global UGRAD, яка фінансується Державним департаментом США та адмініструється організацією World Learning. Семестр навчався за обміном в університеті «University of Houston-Victoria» у штаті Техас.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Тел.: (054) 270 19 04.

Вхід вільний.

Досуг Книгарня Є США

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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