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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сьогодні сумчанам презентують фентезі «Аркан вовків» Павла Дерев’янка

Книгарня «Є» та видавництво «Дім Химер» запрошують шанувальників темного фентезі на презентацію дебютного роману Павла Дерев’янка «Аркан вовків», що відбудеться 28 жовтня о 18:30 в Сумах.

Рік 1845. Держава Хмельницького вистояла. Майже двісті років тут правлять виборні гетьмани та двопалатний парламент, Червона та Чорна ради, співіснують католицька та православна церкви, мова перейшла на latynku, у небі пливуть цепеліни, а серед людей живуть відьми. На захисті Українського Гетьманату стоять військо Січове, Таємна Варта і химерні лицарі Сірого Ордену, що володіють потойбічними силами…

Павло Дерев'янко – письменник, за освітою – перекладач з арабської мови. 2013 року за власний рахунок видав не для продажу фантастичний роман-дистопію «Крук». Написав збірку горрор-оповідань «Макабра». Улюблені жанри – фентезі та фантастика, горрор, детектив, науково-популярні та історичні роботи. Окрім літератури захоплюється відеоіграми та мотоциклами. 2019 року вийшов друком його роман «Аркан вовків» у жанрі темного фентезі з елементами альтернативної історії. Це перша частина запланованої трилогії «Litopys Siroho Ordenu».

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Тел.: (054) 270 19 04.

Вхід вільний.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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