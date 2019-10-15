Сумчан запрошують на презентацію фільму-дослідження «МИ Є» 30 жовтня о 17:00 в агенції промоції «Суми» (Соборная, 27) пройде презентація результатів соціального проекту «Фільм-відеодослідження «МИ Є».

Організатором проекту є ГО «Місто Активних Громадян» за підтримки програми «Активні громадяни» Британської ради, менеджер проекту - Аліна Познанська.

Мета проекту – змотивувати людей брати відповідальність за своє життя та за свою громаду, усвідомлювати власну цінність шляхом створення та презентації фільму на основі відеодослідження історій та цінностей простих людей з різних куточків України.

Ми хочемо донести ідею, що кожен особливий, історія кожного унікальна, що кожен в силах будувати своє щасливе життя, не дивлячись на випробування долі, у себе в громаді, що всі ми рівні і однаково важливі, не дивлячись, в якій частині України ми живемо.

Фільм-відеодослідження - це відверті історії та думки, без інстаграмного лоску, які мотивують бути собою, слухати своє серце і обирати щастя. А щасливі люди роблять і свою громаду щасливішою.

Тривалість фільму - 1 година

Після презентації планується обговорення з чаєм та кавою.