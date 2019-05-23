Чем дышат сумчане - состояние загрязнения атмосферного воздуха в сентябре Отдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии информирует о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе в сентябре.

Наблюдение за содержанием пыли, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, аммиака, формальдегида проводились ежедневно на 3-х стационарных постах. В течение сентября отобрано 1300 проб атмосферного воздуха.

Среднемесячные концентрации по городу превышали санитарные нормы в атмосферном воздухе по пыли в 2,2 раза, диоксида азота в 1,5 раза, формальдегида 1,2 раза, Другие ингредиенты, которые определялись, ниже санитарных норм.

В сентябре на ПСЗ №5 (ул. Металлургов) среднемесячный содержание по пыли превышал уровень ПДК в 2,8 раза, диоксида азота в 1,9 раза, формальдегида в 1,2 раза.

Также зафиксировано превышение максимально разовой концентрации в 1,1 раза по диоксиду азота 2 сентября в 19:00 при штиле на ПСЗ №5 (ул. Металлургов).

В отчетном месяце зафиксирован 21 случай превышения максимально разовой концентрации пыли. На ПСЗ № 4 ул. Харьковская (восемь случаев) от 1,2 до 1,8 раза, самая высокая концентрация была обнаружена 6 сентября в 19:00 при штиле, а на ПСЗ № 5 ул. Металлургов (13 случаев) от 1,2 до 1,6 раза, самая высокая концентрация была обнаружена 26 сентября в 19:00 при штиле.

По сравнению с августом загрязнения атмосферного воздуха города по пыли, диоксиду серы увеличилось, оксиду углерода, диоксиду азота, оксиду азота, аммиаку, формальдегиду уменьшилось.

Высоких и экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в сентябре не наблюдалось.

Наблюдение за уровнем радиационного загрязнения атмосферного воздуха ежедневно проводила авиаметеорологических станция Сумы. Радиационный фон в сентябре по городу составлял 12-13 мкР/ч, и не превышал допустимых значений.