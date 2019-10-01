Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман (видимость 200-500 м). Ветер юго-западный 3-8 м/с. Ночью столбики термометров покажут 8-10 °С тепла, днем - 16-18 °С.
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Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в следующие...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Сумской областной гидрометцентр сообщает о прогнозе погоды на ближайшие три дня....