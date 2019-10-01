Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду, 23 октября, в Сумах снова будет туманно.

В течение суток синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман (видимость 200-500 м). Ветер юго-западный 3-8 м/с. Ночью столбики термометров покажут 8-10 °С тепла, днем - 16-18 °С.