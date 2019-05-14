В Сумах пройдет день без соломинки

Все желающие могут присоединиться к мероприятиям по этому поводу. В 18.00 в конгресс-центре СумГУ (аудитория 222) подведут итоги акции. В ходе мероприятия состоится панельная дискуссия с приглашенными спикерами, эко-инсталляция, вручение сертификатов и подарков за участие во флешмобе, нетворкинг. Как рассказали организаторы акции «День без соломинки», эту инициативу поддержали 13 сумских кафе. Присоединяйтесь! Обязательно возьмите свою чашку, чтобы смаковать разные вкусности под аромат кофе или чая на кофе-брейке. Не забудьте также пройти небольшую форму регистрации: https://forms.gle/uQf3NcTkGAS2p41T7.
Конт. телефон: 066 88-59-661, Владислав Шаповал.
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