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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:55101

В Сумах пройдет день без соломинки

24 октября состоится "День без соломинки".

Все желающие могут присоединиться к мероприятиям по этому поводу. В 18.00 в конгресс-центре СумГУ (аудитория 222) подведут итоги акции. В ходе мероприятия состоится панельная дискуссия с приглашенными спикерами, эко-инсталляция, вручение сертификатов и подарков за участие во флешмобе, нетворкинг. Как рассказали организаторы акции «День без соломинки», эту инициативу поддержали 13 сумских кафе. Присоединяйтесь! Обязательно возьмите свою чашку, чтобы смаковать разные вкусности под аромат кофе или чая на кофе-брейке. Не забудьте также пройти небольшую форму регистрации: https://forms.gle/uQf3NcTkGAS2p41T7.

Конт. телефон: 066 88-59-661, Владислав Шаповал.

Общество Акция Пластик

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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