В Сумах на Набережной р. Стрелка начали городить забор вдоль дороги Сегодня, 22 октября, на ул. Набережная р. Стрелка начались подготовительные работы к установке ограждения вдоль дороги.

Сегодня вырыты ямки под будущие столбики. Таким образом власти собираются бороться с междугородними маршрутками, которые выстраиваются в ряд вдоль улицы.

Именно такое решение было найдено в ответ на петицию зимы начала 2018 года. Тогда на аппаратном совещании нынешний и.о. директора департамента инфраструктуры Виктор Павленко докладывал, что нужно установить 2016 м забора. Тогда на консультации с управлением архитектуры относительна вида забора, так как это исторический центр города, ему давали месяц. видимо, он наконец-то прошел…