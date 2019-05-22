Сегодня вырыты ямки под будущие столбики. Таким образом власти собираются бороться с междугородними маршрутками, которые выстраиваются в ряд вдоль улицы.
Именно такое решение было найдено в ответ на петицию зимы начала 2018 года. Тогда на аппаратном совещании нынешний и.о. директора департамента инфраструктуры Виктор Павленко докладывал, что нужно установить 2016 м забора. Тогда на консультации с управлением архитектуры относительна вида забора, так как это исторический центр города, ему давали месяц. видимо, он наконец-то прошел…
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