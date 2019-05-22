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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:41251

В Сумах на Набережной р. Стрелка начали городить забор вдоль дороги

Сегодня, 22 октября, на ул. Набережная р. Стрелка начались подготовительные работы к установке ограждения вдоль дороги.

Фото Олега Кривцова

Сегодня вырыты ямки под будущие столбики. Таким образом власти собираются бороться с междугородними маршрутками, которые выстраиваются в ряд вдоль улицы.

Именно такое решение было найдено в ответ на петицию зимы начала 2018 года. Тогда на аппаратном совещании нынешний и.о. директора департамента инфраструктуры Виктор Павленко докладывал, что нужно установить 2016 м забора. Тогда на консультации с управлением архитектуры относительна вида забора, так как это исторический центр города, ему давали месяц. видимо, он наконец-то прошел…

Общество Заборчик Набережная р. Стрелки

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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