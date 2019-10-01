На Сумщине за грабеж задержали двух приятелей

В дежурную часть отделения полиции позвонил 25-летний мужчина и сообщил о том, что двое его знакомых нанесли ему телесные повреждения, после чего отобрали 1500 гривен и мобильный телефон.
Полицейским, которые прибыли по вызову пояснил, что отметить свой приезд с заработков пригласил своих двух знакомых. Мужчины употребляли спиртное, а затем возник словесный конфликт, переросший в драку. Оба приятеля сначала избили заявителя, а затем обобрали его.
Полицейские задержали нарушителей. Ими оказались ранее судимые местные жители. Им объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 УК Украины - грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 6 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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