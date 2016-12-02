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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:45272

Депутат Сумского облсовета получил «голубой аксельбант»

Лейтенант ВСУ, командир роты 128-ой горно-штурмовой бригады, а еще - депутат и экс-глава Сумского областного совета Семен Салатенко прошел полный курс подготовки командиров пехотных взводов армии США в Форт-Беннинг «Пехотный базовый офицерский курс лидерства».

Он был единственным украинцем, который проходил курс вместе с 220 американскими офицерами.

Лейтенант Салатенко закончил курс на «отлично» и заслужил почетный «Голубой аксельбант», «Blue cords», сообщает ТСН. Тиждень.

Политика Семен Салатенко

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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