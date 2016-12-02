Депутат Сумского облсовета получил «голубой аксельбант»

Он был единственным украинцем, который проходил курс вместе с 220 американскими офицерами.
Лейтенант Салатенко закончил курс на «отлично» и заслужил почетный «Голубой аксельбант», «Blue cords», сообщает ТСН. Тиждень.
На пропагандистском российском телевидении устроили переполох из-за поста Семена Салатенко, в котором он рассказал о своем обучении в США и...
Сегодня, 18 февраля, в доме гр. К, приближенного к бывшему главе Сумского облсовета Семену Салатенко, полиция изъяла оружие....
Сегодня, 2 декабря, на сессии Сумского облсовета депутаты голосовали за отставку главы облсовета Семена Салатенко....
Сегодня, 2 декабря, на сессии областного совета депутаты проголосовали за внесение в повестку дня вопрос о снятии председателя Сумского областного...
На Сумщине разразился скандал, который при желании украинской «фемиды» может перерасти в серьезное уголовное дело против главы Сумского областного совета...