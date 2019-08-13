На Сумщине строители водопровода повредили газопровод 22 октября пять улиц в с. Грузское Конотопского района остались без газоснабжения из-за халатности при строительстве водопровода.

Во время выполнения земельных работ поврежден газопровод среднего давления. Для локализации аварийной ситуации возникла необходимость в прекращении распределения газа до 5 улиц населенного пункта. Для ликвидации аварийной ситуации и восстановления распределения газа потребителям привлечены специалисты Конотопского отделения АО «Сумыгаз», сообщает пресс-служба компании.