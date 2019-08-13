На Сумщине строители водопровода повредили газопровод

Во время выполнения земельных работ поврежден газопровод среднего давления.
Для локализации аварийной ситуации возникла необходимость в прекращении распределения газа до 5 улиц населенного пункта.
Для ликвидации аварийной ситуации и восстановления распределения газа потребителям привлечены специалисты Конотопского отделения АО «Сумыгаз», сообщает пресс-служба компании.
На Сумщине до 14 лет лишения свободы осужден мужчина, который лишил жизни свою соседку....
Потребитель, живущий в многоквартирном доме, в 2017 г. обратился с иском к ПАО «Сумыгаз». Он просил отменить решение комиссии Ахтырского...
На Сумщине полиция выясняет обстоятельства взрыва, который привел к гибели человека/...
Очередной жертвой интернет-мошенников стал 19-летний юноша с Конотопщины....
В одном из населенных пунктов Конотопского района во время проведения санкционированного обыска у 49-летнего местного жителя, правоохранители обнаружили плантацию, на...