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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:30156

На Сумщине строители водопровода повредили газопровод

22 октября пять улиц в с. Грузское Конотопского района остались без газоснабжения из-за халатности при строительстве водопровода.

Во время выполнения земельных работ поврежден газопровод среднего давления.

Для локализации аварийной ситуации возникла необходимость в прекращении распределения газа до 5 улиц населенного пункта.

Для ликвидации аварийной ситуации и восстановления распределения газа потребителям привлечены специалисты Конотопского отделения АО «Сумыгаз», сообщает пресс-служба компании.

Общество Авария на газопроводе Конотопский район Сумыгаз

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