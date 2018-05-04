В центре Сум снова попытаются обустроить коммунальный парковку Как сообщил директор КП «Паркинг» Олег Славгородскьий, сейчас предприятие получает разрешения на проведение земельных и строительных работ для обустройства коммунальной парковки в районе перекрестка Покровской площади и улицы Кооперативной.

Так начиналось обустройство в прошлом году

Парковку обещают сделать к середине ноября, если позволят погодные условия. Пока парковка будет бесплатной, так как в Сумах не утвержден тариф на парковку, пишет sumy.today.

Напомним: решение исполнительного комитета об обустройстве парковки в этом месте было принято еще 20 декабря 2016 в ответ на петицию сумчанина Егора Губенко.

Ровно год назад КП «Паркинг» уже начинало работы по обустройству парковки в этом месте, но проект не понравился мэру Сум Александру Лысенко, который посчитал парковку в этом месте небезопасной.