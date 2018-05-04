В центре Сум снова попытаются обустроить коммунальный парковку

Так начиналось обустройство в прошлом году
Парковку обещают сделать к середине ноября, если позволят погодные условия. Пока парковка будет бесплатной, так как в Сумах не утвержден тариф на парковку, пишет sumy.today.
Напомним: решение исполнительного комитета об обустройстве парковки в этом месте было принято еще 20 декабря 2016 в ответ на петицию сумчанина Егора Губенко.
Ровно год назад КП «Паркинг» уже начинало работы по обустройству парковки в этом месте, но проект не понравился мэру Сум Александру Лысенко, который посчитал парковку в этом месте небезопасной.
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