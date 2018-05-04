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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:20164

В центре Сум снова попытаются обустроить коммунальный парковку

Как сообщил директор КП «Паркинг» Олег Славгородскьий, сейчас предприятие получает разрешения на проведение земельных и строительных работ для обустройства коммунальной парковки в районе перекрестка Покровской площади и улицы Кооперативной.

Так начиналось обустройство в прошлом году

rama.com.ua

Парковку обещают сделать к середине ноября, если позволят погодные условия. Пока парковка будет бесплатной, так как в Сумах не утвержден тариф на парковку, пишет sumy.today.

Напомним: решение исполнительного комитета об обустройстве парковки в этом месте было принято еще 20 декабря 2016 в ответ на петицию сумчанина Егора Губенко.

Ровно год назад КП «Паркинг» уже начинало работы по обустройству парковки в этом месте, но проект не понравился мэру Сум Александру  Лысенко, который посчитал парковку в этом месте небезопасной.

Общество Паркинг Парковка

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