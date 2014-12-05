Сумские бойцы отличились в Тернополе

Представители Сумщины завоевали несколько наград.
Глуховчанин Александр Баглаев (весовая категория до 84 кг) стал чемпионом в разделе RF (ударная техника) и взял «бронзу» в разделе борьба (SF). Подготовил спортсмена тренер Тарас Горобець.
Сумчане Влад Самойлов (63 кг) взял «серебро» в разделе RF и «бронзу» в разделе SF, Игорь Крыловецкий (89 кг) - 2 место в разделе RF, Роман Мозуль (74 кг) – 3-е в разделе SF. Подготовили спортсменов тренеры И.Бондаренко и Д.Чибисова.
Сержант полиции Александр Баглаев - инструктор по личной безопасности отдела профобучения УКЗ ГУНП в Сумской области. Многократный победитель и призер...
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