Сумские бойцы отличились в Тернополе 18-20 октября в Тернополе проходил чемпионат Украины по фри-файту.

Представители Сумщины завоевали несколько наград.

Глуховчанин Александр Баглаев (весовая категория до 84 кг) стал чемпионом в разделе RF (ударная техника) и взял «бронзу» в разделе борьба (SF). Подготовил спортсмена тренер Тарас Горобець.

Сумчане Влад Самойлов (63 кг) взял «серебро» в разделе RF и «бронзу» в разделе SF, Игорь Крыловецкий (89 кг) - 2 место в разделе RF, Роман Мозуль (74 кг) – 3-е в разделе SF. Подготовили спортсменов тренеры И.Бондаренко и Д.Чибисова.