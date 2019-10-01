На Сумщине пограничники задержали ГАЗель, груженную саженцами Поздно вечером 22 октября в Середина-Будском районе пограничники Сумского отряда задержали автомобиль с грузом саженцев.

Пограничный наряд на перекрест дорог между населенными пунктами Середина-Буда и Стягайловка, что в пограничной полосе, остановил автомобиль марки «ГАЗель» украинской регистрации под управлением нашего соотечественника. Осмотрев транспортное средство, пограничники в багажном отделении автомобиля обнаружили груз саженцев молодых деревьев. Никаких товаро-сопроводительных документов водитель не имел.

Сейчас автомобиль вместе с грузом саженцев передано в Середина-Будское отделение полиции для выяснения обстоятельств происхождения груза и законности нахождения его в приграничье.