На Сумщине пограничники задержали ГАЗель, груженную саженцами

Пограничный наряд на перекрест дорог между населенными пунктами Середина-Буда и Стягайловка, что в пограничной полосе, остановил автомобиль марки «ГАЗель» украинской регистрации под управлением нашего соотечественника. Осмотрев транспортное средство, пограничники в багажном отделении автомобиля обнаружили груз саженцев молодых деревьев. Никаких товаро-сопроводительных документов водитель не имел.
Сейчас автомобиль вместе с грузом саженцев передано в Середина-Будское отделение полиции для выяснения обстоятельств происхождения груза и законности нахождения его в приграничье.
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