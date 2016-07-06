Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:55223

Сервисный центр Пенсионного фонда в Сумах переехал

С 23 октября по 23 декабря 2019 года в Центральном отделе обслуживания граждан (сервисном центре) главного управления Пенсионного фонда Украины в Сумской области по адресу: г. Сумы, ул. Школьная, 17, будут осуществляться ремонтные работы.

На период ремонтных работ прием граждан будет проводиться по адресу: г. Сумы, ул. Степана Бандеры, 43, ежедневно, с понедельника по пятницу с 8 до 18 часов (без перерыва).

Спасибо за понимание и приносим извинения за временные неудобства, сообщает администрация главного управления Пенсионного фонда Украины в Сумской области.

Общество ПФУ

По тематике

На Сумщине состоялась реорганизация органов Пенсионного фонда
20.06.2019 14:47

На Сумщине состоялась реорганизация органов Пенсионного фонда

Теперь для обслуживания граждан в области функционируют 19 современных центров и удаленные рабочие места, созданные в ОТГ, ЦПАУ, сельсоветах, что...

05.09.2018 09:12

Сумские чернобыльцы собираются голодать под стенами пенсионного фонда (видео)

4 сентября около 60 пенсионеров-чернобыльцев митинговали под стенами Главного управления пенсионного фонда Сумской области....

30.06.2017 10:33

Под Сумами открыли агентский пункт Пенсионного фонда

В Нижнесыроватской территориальной громаде открылся агентский пункт обслуживания граждан Пенсионным фондом - девятый в области....

29.12.2016 08:30

В Сумах переехал Пенсионный фонд

Сумское объединенное управление Пенсионного фонда Украины Сумской области сообщает об изменении местоположения подразделений....

06.07.2016 13:40

Сумское управление Пенсионного фонда Украины проведет выездные приемы

Сумское объединенное управление Пенсионного фонда Украины Сумской области сообщает, что в 3 квартале 2016 года специалистами управления будут проводится выездные...

Новости

В Сумах рестарт отопительного сезона назначили на 25 октября
Вчера 09:37
В Шостке спасатели тушили «пожар» в гостинице и эвакуировали клиентов
Сегодня 11:44
В Сумах прошел турнир юных экономистов
Сегодня 11:28
У Сумах пройшов фестиваль особливих талантів «Барви життя»
Сегодня 11:24
Сумские бойцы отличились на чемпионате мира
Сегодня 11:13
На Сумщине построили опасную спортивную площадку
Сегодня 11:04
Сервисный центр Пенсионного фонда в Сумах переехал
Сегодня 10:55
На Сумщине пограничники задержали ГАЗель, груженную саженцами
Сегодня 10:50
Сумские бойцы отличились в Тернополе
Сегодня 10:44
Полицейский с Сумщины стал чемпионом Украины по фри-файту
Сегодня 10:32
В центре Сум снова попытаются обустроить коммунальный парковку
Сегодня 10:20
Рятувальники Сумщини застерігають: пожежі в екосистемах – небезпечні
Сегодня 10:08
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.