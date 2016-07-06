Сервисный центр Пенсионного фонда в Сумах переехал С 23 октября по 23 декабря 2019 года в Центральном отделе обслуживания граждан (сервисном центре) главного управления Пенсионного фонда Украины в Сумской области по адресу: г. Сумы, ул. Школьная, 17, будут осуществляться ремонтные работы.

На период ремонтных работ прием граждан будет проводиться по адресу: г. Сумы, ул. Степана Бандеры, 43, ежедневно, с понедельника по пятницу с 8 до 18 часов (без перерыва).

Спасибо за понимание и приносим извинения за временные неудобства, сообщает администрация главного управления Пенсионного фонда Украины в Сумской области.