Сервисный центр Пенсионного фонда в Сумах переехал

На период ремонтных работ прием граждан будет проводиться по адресу: г. Сумы, ул. Степана Бандеры, 43, ежедневно, с понедельника по пятницу с 8 до 18 часов (без перерыва).
Спасибо за понимание и приносим извинения за временные неудобства, сообщает администрация главного управления Пенсионного фонда Украины в Сумской области.
Теперь для обслуживания граждан в области функционируют 19 современных центров и удаленные рабочие места, созданные в ОТГ, ЦПАУ, сельсоветах, что...
4 сентября около 60 пенсионеров-чернобыльцев митинговали под стенами Главного управления пенсионного фонда Сумской области....
В Нижнесыроватской территориальной громаде открылся агентский пункт обслуживания граждан Пенсионным фондом - девятый в области....
Сумское объединенное управление Пенсионного фонда Украины Сумской области сообщает об изменении местоположения подразделений....
Сумское объединенное управление Пенсионного фонда Украины Сумской области сообщает, что в 3 квартале 2016 года специалистами управления будут проводится выездные...