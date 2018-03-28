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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:04305

На Сумщине построили опасную спортивную площадку

Новостройка в Николаевской ОТГ угрожает жизни и здоровью людей.

По результатам рабочей поездки в Николаевскую объединенную громаду Белопольского района временно исполняющая обязанности главы облгосадминистрации Ирина Купрейчик обратится в соответствующие органы, которые предоставляли разрешение на строительство, и правоохранителям относительно законности установления спортивной площадки недалеко от дороги областного значения.

В этом году громада построила спортивную площадку, сумма потраченных средств составляет 1,2 млн грн.

«Новостройка современная, но возведена неподалеку от дороги. И дети могут легко выбить мяч за пределы поля, вниз, где находится трасса областного значения. Я не понимаю, как можно выбрать для строительства такой участок. Сейчас площадка является опасной как для жизни и здоровья детей, которые играют там в футбол, так и водителей автомобилей, которые будут проезжать мимо. Поэтому прошу соответствующие контролирующие органы проверить, соблюдены ли все необходимые нормы при строительстве», - отметила чиновница.

Спорт Николаевская ОТГ Спортивная площадка

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