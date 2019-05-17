Сумские бойцы отличились на чемпионате мира 19-20 октября в Киеве прошел чемпионат мира по комбат дзю-дзюцу (боевое джиу-джитсу) среди взрослых и юниоров.

Соревновались 250 участников из 20 стран мира. Серебряные награды среди взрослых получили Дмитрий Коломиец и Роман Самоха, бронзовую – Егор Шевченко. А Василий Андрущенко завоевал «бронзу» среди юниоров Подготовил спортсменов Заслуженный тренер Украины, заслуженный работник физической культуры и спорта, мастер спорта СССР по вольной борьбе, президент областной федерации боевого джиу-джитсу Владимир Гордиенко.