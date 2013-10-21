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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:28129

В Сумах прошел турнир юных экономистов

В IX областном турнире, проходившем 17-18 октября приняли участие 10 команд лучших молодых знатоков экономики.

Конкурсантам заранее было предложено 15 вопросов, которые они изучали и разрабатывали в экономической литературе, средствах массовой информации вместе со своими наставниками - педагогическими руководителями. Каждая команда имела возможность выступить в роли докладчика, оппонента и рецензента. В ходе боев рассмотрены вопросы современного мира, которые волнуют человечество.

Лучшей стала команда «CLASSIKA» Сумской классической гимназии. Второе место разделили команда «Конотопская ведьма» Конотопской специализированной школы № 3 и «Меридиан» Сумской общеобразовательной школы № 15 имени Дмитрия Турбина.

Третье место заняли следующие команды: «Пять золотых» сумской школы № 21; «Инсайд» сумской школы № 12; «Alter Ago» сумской школы № 10; «ОНИКС» сумской школы № 7; «100%» Великописаревской станции юных натуралистов; «Вега» сумской школы № 1, «Капитал» сумской школы № 4.

Для участников турнира были организованы встречи и мастер-классы с учеными, преподавателями учебно-научного института бизнес-технологий «УАБД» Сумского государственного университета.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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