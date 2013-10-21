В Сумах прошел турнир юных экономистов В IX областном турнире, проходившем 17-18 октября приняли участие 10 команд лучших молодых знатоков экономики.

Конкурсантам заранее было предложено 15 вопросов, которые они изучали и разрабатывали в экономической литературе, средствах массовой информации вместе со своими наставниками - педагогическими руководителями. Каждая команда имела возможность выступить в роли докладчика, оппонента и рецензента. В ходе боев рассмотрены вопросы современного мира, которые волнуют человечество.

Лучшей стала команда «CLASSIKA» Сумской классической гимназии. Второе место разделили команда «Конотопская ведьма» Конотопской специализированной школы № 3 и «Меридиан» Сумской общеобразовательной школы № 15 имени Дмитрия Турбина.

Третье место заняли следующие команды: «Пять золотых» сумской школы № 21; «Инсайд» сумской школы № 12; «Alter Ago» сумской школы № 10; «ОНИКС» сумской школы № 7; «100%» Великописаревской станции юных натуралистов; «Вега» сумской школы № 1, «Капитал» сумской школы № 4.

Для участников турнира были организованы встречи и мастер-классы с учеными, преподавателями учебно-научного института бизнес-технологий «УАБД» Сумского государственного университета.