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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине подписано более 860 тысяч деклараций с семейными врачами

Сумщина среди областей-лидеров по заключению деклараций с семейными врачами.

По информации областного управления здравоохранения, по состоянию на 18 октября в области было подписано 860921 декларацию, что составляет 79,4% от общей численности населения (Украина - 67,6%).

Больше всего деклараций подписано в Роменском (92%), Бурынском (83,5%), Тростянецком (82,6%) районах и г. Сумы (82,9%); меньше всего - в Путивльском (60,9%), Кролевецком (66,2%) и Середина-Будском (64,5%) районах. Среднее количество подписанных деклараций на 1 врача - 1260 (Украина - 1263).

В системе eHealth зарегистрировано 683 врача. Только в двух районах области не все врачи зарегистрированы в системе eHealth (Ахтырский - 97,7%, Тростянецкий - 95,6%). Не зарегистрированы в системе eHealth 3 амбулатории Ямпольского района в связи с отсутствием врачей, компьютерной техники (Шатрищенская сельская врачебная амбулатория, Марчихина-Будская и Воздвиженская амбулатории общей практики - семейной медицины).

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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