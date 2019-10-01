Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:39349

В Сумах хотят уменьшить тарифы на тепло (видео)

ООО «Сумытеплоэнерго» инициировало обсуждение снижения тарифов на тепло.

22 октября обсуждение корректировки тарифа на производство тепла на конец этого года и на 2020 год в сторону уменьшения организовало «Сумытеплоэнерго», говорится в сюжете UA:СУМИ.

Возможность снижения стоимости тепла связана со снижением курса валют, к которым привязана цена угля - основной вид топлива для выработки тепла. Об этом сказала начальница финансово-экономического отдела «Сумытеплоэнерго» Ирина Тульчинская:

«Действующий тариф на производство тепловой энергии для населения сейчас составляет 838 грн 22 коп за одну гигакалорию. Это без НДС. Расчетные тарифы, которые будут действовать с 1 ноября 2019 года составляют 756 грн 84 коп, то есть, происходит снижение на 11%».

Тариф на отопление состоит из стоимости за производство, транспортировку и поставку. Новый тариф на тепло должны утвердить на местном уровне и в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сказал директор «Сумытеплоэнерго» Дмитрий Васюнин. По его словам, новый тариф должен действовать с 1 января 2020 года.

Новые проанализировал эксперт общественной организации «Союз энергетического сервиса Украина» Александра Бойко:

«Даже специалисты не могут отследить эти цифры. Для того, чтобы это сделать надо, как минимум, провести энергетическое обследование. То, что касается котельных и ТЭЦ, должен быть сделан энергетический аудит, чтобы понять потери и на сколько эффективно работает в г. Сумы система генерации тепловой энергии? Насколько эффективно потребители используют тепловой ресурс, который до них доходит? Даже тепловая схема г. Сумы делалась по данным «Сумытеплоэнерго».

Общество ООО «Сумытеплоэнерго» Отопление Снижение тарифов Тарифы

По тематике

15.10.2019 16:15

Появились графики включения отопления в Сумах

Графики включения отопления в жилом секторе Сум разместили на сайте мэрии....

Экс-мэр Сум мерзнет в своей квартире
10.10.2019 13:01

Экс-мэр Сум мерзнет в своей квартире

И требует включить отопление…...

08.10.2019 11:45

«Сумытеплоэнерго» судится с Сумским НПО за 10 миллионов

Судебный процесс по этому делу начался еще в июне текущего года....

Сумчанам дадут отопление на следующей неделе
07.10.2019 12:52

Сумчанам дадут отопление на следующей неделе

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определилась с началом отопительного сезона для жилого сектора Сум....

07.10.2019 09:04

В сумских детсадах потеплеет уже сегодня. Не во всех

Отопление в детсадах начнут включать уже сегодня....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.