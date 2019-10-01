В Сумах хотят уменьшить тарифы на тепло (видео) ООО «Сумытеплоэнерго» инициировало обсуждение снижения тарифов на тепло.

22 октября обсуждение корректировки тарифа на производство тепла на конец этого года и на 2020 год в сторону уменьшения организовало «Сумытеплоэнерго», говорится в сюжете UA:СУМИ.

Возможность снижения стоимости тепла связана со снижением курса валют, к которым привязана цена угля - основной вид топлива для выработки тепла. Об этом сказала начальница финансово-экономического отдела «Сумытеплоэнерго» Ирина Тульчинская:

«Действующий тариф на производство тепловой энергии для населения сейчас составляет 838 грн 22 коп за одну гигакалорию. Это без НДС. Расчетные тарифы, которые будут действовать с 1 ноября 2019 года составляют 756 грн 84 коп, то есть, происходит снижение на 11%».

Тариф на отопление состоит из стоимости за производство, транспортировку и поставку. Новый тариф на тепло должны утвердить на местном уровне и в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сказал директор «Сумытеплоэнерго» Дмитрий Васюнин. По его словам, новый тариф должен действовать с 1 января 2020 года.

Новые проанализировал эксперт общественной организации «Союз энергетического сервиса Украина» Александра Бойко:

«Даже специалисты не могут отследить эти цифры. Для того, чтобы это сделать надо, как минимум, провести энергетическое обследование. То, что касается котельных и ТЭЦ, должен быть сделан энергетический аудит, чтобы понять потери и на сколько эффективно работает в г. Сумы система генерации тепловой энергии? Насколько эффективно потребители используют тепловой ресурс, который до них доходит? Даже тепловая схема г. Сумы делалась по данным «Сумытеплоэнерго».