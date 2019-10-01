В Шостке спасатели тушили «пожар» в гостинице и эвакуировали клиентов 22 октября в гостиничном комплексе «Премьер» по улице Шевченко в Шостке проходили учения спасателей и работников учреждения для предупреждения возгораний и отработки действий на случай возникновения пожара.

Как сообщает 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд Управления ГСЧС в Сумской области, учения внеплановые и такие же проходили по всей стране по поручению Премьер-министра в связи с недавними событиями в Одессе, когда в отеле во время пожара погибли люди.

По легенде учений в Шостке возник пожар в одном из номеров на втором этаже гостиницы «Премьер». О задымлении и пожаре в службу «101» сообщил администратор заведения. На место пожара выехало два пожарных автомобиля и пожарная лестница, а также десять спасателей. Жильцов гостиницы эвакуировали, пожар потушили.

Одновременно спасатели проверили действия сотрудников гостиницы на случай пожара, а те, в свою очередь, ознакомили спасателей с характеристиками здания, особенностями тушения пожара в данном гостиничном комплексе, пожарными выходами, расположением гидрантов. Также пожарные отработали нормативы по тушению пожаров на втором этаже.

Еще одно возгорание, по задумке учений, происходило на крыше прилегающего здания, спорткомплекса. Пожарные подавали подачу воды на крышу и отрабатывали действия по локализации огня на крыше, пишет Шостка.инфо.