Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:4497

В Шостке спасатели тушили «пожар» в гостинице и эвакуировали клиентов

22 октября в гостиничном комплексе «Премьер» по улице Шевченко в Шостке проходили учения спасателей и работников учреждения для предупреждения возгораний и отработки действий на случай возникновения пожара.

Как сообщает 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд Управления ГСЧС в Сумской области, учения внеплановые и такие же проходили по всей стране по поручению Премьер-министра в связи с недавними событиями в Одессе, когда в отеле во время пожара погибли люди.

По легенде учений в Шостке возник пожар в одном из номеров на втором этаже гостиницы «Премьер». О задымлении и пожаре в службу «101» сообщил администратор заведения. На место пожара выехало два пожарных автомобиля и пожарная лестница, а также десять спасателей. Жильцов гостиницы эвакуировали, пожар потушили.

Одновременно спасатели проверили действия сотрудников гостиницы на случай пожара, а те, в свою очередь, ознакомили спасателей с характеристиками здания, особенностями тушения пожара в данном гостиничном комплексе, пожарными выходами, расположением гидрантов. Также пожарные отработали нормативы по тушению пожаров на втором этаже.

Еще одно возгорание, по задумке учений, происходило на крыше прилегающего здания, спорткомплекса. Пожарные подавали подачу воды на крышу и отрабатывали действия по локализации огня на крыше, пишет Шостка.инфо.

Право Пожар Учения Шостка

По тематике

В Шостке горела пятиэтажка
Вчера 11:53

В Шостке горела пятиэтажка

Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке....

Вчера 11:25

На Сумщине сельский пожарный спас от уничтожения жилой дом

21 октября в 21:05 местной пожарной команде с. Марчихина Буда Ямпольского района поступила информация о пожаре хозяйственной постройки на ул....

В Сумах «тушили» гостиницу (видео)
21.10.2019 08:27

В Сумах «тушили» гостиницу (видео)

В Сумах спасатели совместно с персоналом отеля отработали алгоритм действий на случай возникновения пожара....

В сумском депо «тушили пожар»
18.10.2019 14:38

В сумском депо «тушили пожар»

Правда, возгорание было учебным....

«Нафтогаз» отсудил у шосткинской теплокомпании 4 млн грн
18.10.2019 11:05

«Нафтогаз» отсудил у шосткинской теплокомпании 4 млн грн

Акционерное общество НАК «Нафтогаз Украины» через суд вернуло 4 млн грн за поставки газа....

Новости

В Сумах рестарт отопительного сезона назначили на 25 октября
Вчера 09:37
В Шостке спасатели тушили «пожар» в гостинице и эвакуировали клиентов
Сегодня 11:44
В Сумах прошел турнир юных экономистов
Сегодня 11:28
У Сумах пройшов фестиваль особливих талантів «Барви життя»
Сегодня 11:24
Сумские бойцы отличились на чемпионате мира
Сегодня 11:13
На Сумщине построили опасную спортивную площадку
Сегодня 11:04
Сервисный центр Пенсионного фонда в Сумах переехал
Сегодня 10:55
На Сумщине пограничники задержали ГАЗель, груженную саженцами
Сегодня 10:50
Сумские бойцы отличились в Тернополе
Сегодня 10:44
Полицейский с Сумщины стал чемпионом Украины по фри-файту
Сегодня 10:32
В центре Сум снова попытаются обустроить коммунальный парковку
Сегодня 10:20
Рятувальники Сумщини застерігають: пожежі в екосистемах – небезпечні
Сегодня 10:08
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.