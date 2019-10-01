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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:21228

В Тростянце уже укладывают поле на стадионе

На стадионе в Тростянце началась укладка футбольного газона.

Об этом сообщается на странице ФК «Тростянец» в Фейсбуке.

Напомним: реконструкция стадиона им. В.Куца началась месяц назад.

Тростянецкий стадион им. В. П. Куца будет иметь качественное футбольное поле с автоматической системой полива, которое в полной мере будет соответствовать современным стандартам. Рядом обустроят беговые дорожки и тренировочные поля.

Напомним, что постановление о выделении средств из государственного бюджета на реконструкцию стадиона ранее приняло Правительство Украины. Речь идет о 11 млн гривен на первый этап реконструкции.

За эту сумму и при софинансировании из бюджета громады в сумме 2,2 млн грн будут осуществлены следующие работы: замена травяного газона главного поля и устройство системы автоматического полива; строительство травяного тренировочного поля размером 60х40 м с устройством системы автоматического полива; строительство легкоатлетических беговых дорожек с монтажом травмобезопасного покрытия и т.п.

В начале сентября был проведен тендер на выполнение работ. 29 сентября начались подготовительные земельные работы: грейдером снимается верхний слой покрытия поля.

Напомним: в Сумах стадион «Авангард» начали реконструировать весной 2017 года, однако в 2018-2019 годах не сделали ничего.

Спорт Реконструкция стадиона Тростянец

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