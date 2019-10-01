В Тростянце уже укладывают поле на стадионе

Об этом сообщается на странице ФК «Тростянец» в Фейсбуке.
Напомним: реконструкция стадиона им. В.Куца началась месяц назад.
Тростянецкий стадион им. В. П. Куца будет иметь качественное футбольное поле с автоматической системой полива, которое в полной мере будет соответствовать современным стандартам. Рядом обустроят беговые дорожки и тренировочные поля.
Напомним, что постановление о выделении средств из государственного бюджета на реконструкцию стадиона ранее приняло Правительство Украины. Речь идет о 11 млн гривен на первый этап реконструкции.
За эту сумму и при софинансировании из бюджета громады в сумме 2,2 млн грн будут осуществлены следующие работы: замена травяного газона главного поля и устройство системы автоматического полива; строительство травяного тренировочного поля размером 60х40 м с устройством системы автоматического полива; строительство легкоатлетических беговых дорожек с монтажом травмобезопасного покрытия и т.п.
В начале сентября был проведен тендер на выполнение работ. 29 сентября начались подготовительные земельные работы: грейдером снимается верхний слой покрытия поля.
Напомним: в Сумах стадион «Авангард» начали реконструировать весной 2017 года, однако в 2018-2019 годах не сделали ничего.
Руководство Тростянецкой ОТГ вместе с представителями компании, предлагающей оборудование для производства искусственного снега, отработали всю трассу и точки размещения оборудования,...
Полиция Тростянецкого района открыла уголовное производство в отношении 30-летнего местного жителя, который в пылу ссоры чуть не покалечил своего гостя....
Поляну лаванды создали в парке возле усадьбы Л. Е. Кенига в Тростянце....
Юна тростянчанка Ангеліна Кальченко, учениця 3-А класу школи №5, не лише гарно навчається, а й активно проводить своє дозвілля....
Сегодня, 8 октября, в центре Тростянца провалился автомобиль....