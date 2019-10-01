Маленькі сумчани презентували виставку картин «Дитячі світи»

Усі картини діти створили на майстер-класах з олійного живопису відомої у Сумах художниці Світлани КАЧУРОВСЬКОЇ.
Твори виконані у яскравих кольорах, що характерно для світу дитинства. В експозиції можна побачити казкові історії, натюрморти та дитячі мрії. Всього на огляд публіки виставили роботи тридцяти двох дітей. До слова, серед юних художників не лише ті, хто займається живописом тривалий час, а й ті, хто взяв пензля лише кілька місяців тому. Виставка працюватиме до 12 листопада.
Зауважимо, наставниця маленьких митців – Світлана Качуровська за освітою економіст та юрист, проте наполегливість та жага здійснити дитячу мрію все ж перемогли. Наразі художниця є арт-тренером та викладає художню майстерність дітям та дорослим у своїй творчій студії.
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